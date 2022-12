Ue: iniziativa franco-tedesca per rispondere a legge Usa su riduzione inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di raggiungere gli obiettivi per il clima, l'economia europea deve allontanarsi dalle materie prime fossili, ma deve anche mantenere una “forte base industriale” con posti di lavoro ben retribuiti e un'ampia gamma di aziende. Al riguardo, Habeck e Le Maire chiedono che le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato per le tecnologie verdi siano rese più flessibili. Inoltre, i tempi delle procedure di approvazione dovrebbero essere dimezzati. I fondi europei dovrebbero confluire in modo più specifico in questi settori. Alivello nazionale, Habeck e Le Maire intendono valutare se i criteri per garantire l'indipendenza dell'Ue da terzi possano svolgere un ruolo maggiore negli appalti pubblici e nei sussidi per le tecnologie verdi. Le procedure di approvazione devono essere accelerate e i piani per l'espansione dell'infrastruttura dell'idrogeno devono essere attuati rapidamente. (Geb)