Ue: Malan (Fd'I), intesa price cap gas ribadisce centralità governo Meloni

- "L'intesa sul price cap ribadisce la centralità e l'autorevolezza del governo Meloni in Europa e a livello internazionale. Un obiettivo raggiunto proprio grazie alla determinazione messa in campo dai nostri ministri e dal presidente Meloni in un momento in cui tutto sembrava far propendere per un fallimento. Ora invece famiglie ed imprese potranno avvantaggiarsi di uno strumento importante contro il caro energia, che va ad aggiungersi alle significative risorse stanziate nella legge di Bilancio. La conferma di quanto questo governo sia attento alle esigenze dei ceti più in difficoltà e del futuro del nostro tessuto produttivo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. (Rin)