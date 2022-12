Civitavecchia: Righini (Fd'I), con adesione Mari partito acquisisce valido esponente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottima notizia l'ingresso in Fratelli d'Italia di Emanuela Mari insieme al collega Cacciapuoti. Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "Con la sua adesione acquisiamo un esponente politico che si è contraddistinto positivamente per l'attenzione ai problemi dalla città di Civitavecchia, per l'ascolto dei cittadini e per l'impegno nel dare risposte. Sono certo che il suo contributo incrementerà le potenzialità della nostra compagine nell'attività in Provincia di Roma e nella Regione Lazio", conclude. (Com)