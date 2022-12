Roma: arresti sulle vie legali, due avvocati ai domiciliari e un giudice sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio legale crocevia di diverse “consulenze” quello dell’avvocato Federico Tedeschini, arrestato oggi dai carabinieri di Roma che hanno eseguito una ordinanza del gip del tribunale capitolino. Agli arresti domiciliari anche il collega Pierfrancesco Sicco. I due sono indagati per corruzione ma solo Tedeschini per un doppio filone. La stessa ordinanza ha previsto la sospensione del pubblico esercizio per un anno nei confronti di Maria Silvestro Russo, magistrato del Consiglio di Stato e presidente della Terza sezione del Tar del Lazio. Sospesa anche Gaia Checcucci, commissario ad acta della provincia di Imperia per le funzioni di Ente di governo dell’Ato Ovest. Secondo gli inquirenti, i due legali della capitale avevano aperto un canale con il commissario ad acta dell’Ato Ovest di Imperia per dal quale ricevevano contratti fittizi di consulenza legale per un importi complessivi di 149mila euro. (segue) (Rer)