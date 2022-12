Roma: arresti sulle vie legali, due avvocati ai domiciliari e un giudice sospeso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle indagini è emerso anche un collegamento diretto tra Tedeschini e il giudice Russo il quale, ‘’in un momento di delusione e frustrazione per il mancato avanzamento di carriera all'interno della Giustizia Amministrativa – scrive il gip nell’ordinanza - , si rivolge e chiede soccorso, non in termini di assistenza legale ma di raccomandazioni e potere di influenza, al noto professionista avvocato Federico Tedeschini che aveva plurimi contenziosi di interesse pendenti innanzi al Consigli di Stato’’. L’avvocato non fa mancare l’appoggio al giudice e si attiva per la raccomandazione richiesta “ben consapevole che l'utilità assicurata ad un importante Consigliere di Stato si sarebbe trasformata per lui in un passepartout per i contenziosi di interesse’’. Ed infatti Tedeschini non tarda a chiedere ad avanzare una richiesta al giudice tanto che “Russo – si legge- mette a disposizione le sue funzioni di giudice per favorire l'avvocato nel giudizio cautelare pendente’’. (Rer)