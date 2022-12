Germania: ministro Trasporti Wissing, mantenere tutte le opzioni aperte sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le opzioni devono essere mantenute aperte per il nucleare in Germania. È, infatti, fondamentale per il successo dell'accelerazione nell'elettromobilità da parte del Paese che i prezzi dell'elettricità non vadano fuori controllo. È quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Per far fronte alla crisi dell'energia, il governo federale ha prorogato fino al 15 aprile del 2023 il funzionamento delle tre centrali nucleari ancora attive in Germania: Isar 2, Neckarwestheim ed Emsland. Nel quadro del processo di graduale denuclearizzazione del Paese avviato nel 2011, lo spegnimento dei reattori era previsto per il 31 dicembre prossimo. Secondo Wissing, se mantenere in funzione le centrali nucleari oltre la nuova scadenza “può dare un contributo” all'accelerazione nell'elettromobilità “non dovrebbe essere rifiutato in maniera prematura, se non altro per ragioni di protezione del clima”. Al riguardo, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha evidenziato che la trazione elettrica protegge il clima “soltanto se l'elettricità viene prodotta in modo neutrale” per l'ambiente. (Geb)