Piemonte: Molinari, Maccanti (Lega), vandalizzazione nostra sede Sant'Ambrogio è una vergogna

22 luglio 2021

- Gravissimo quanto avvenuto presso la sede della Lega di Sant'Ambrogio, provincia di Torino: mura imbrattate con vernice rossa, scritte, anche il campanello è stato vandalizzato da questi incivili violenti solo perchè recava la scritta Lega. Una vergogna. Lo hanno dichiarato il presidente del gruppo Lega alla Camera e coordinatore del partito in Piemonte, Riccardo Molinari e la deputata della Lega e segretaria provinciale del partito a Torino Elena Maccanti. "E' un clima inaccettabile, non è la prima volta che simili gesti avvengono. Ora ci aspettiamo la ferma condanna di tutte le parti politiche di un gesto che non ha nulla a che fare con il legittimo dibattito democratico - hanno continuato Maccanti e Molinari -. (segue) (Rpi)