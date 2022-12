Lombardia 2023: Ronzulli (FI), liste saranno competitive, faremo grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo le liste per le elezioni regionali in Lombardia del prossimo febbraio "siamo a buon punto". "Saranno molto competitive e verranno candidati tanti amministratori locali. Forza Italia in Lombardia farà un grande risultato". Lo afferma in una nota a riguardo Licia Ronzulli, capogruppo dei dei senatori di Forza Italia, intervenendo ad una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Brescia. Ronzulli ha poi parlato della candidatura di Letizia Moratti, osservando come "dopo essere stata candidata ad ogni posto e ruolo dal centrodestra e aver condiviso l'attività di governo della regione Lombardia, quando ha visto sfumare il sogno di diventare presidente ha deciso di andarsene portando via la palla". "Agli elettori chiedo, qual è la Moratti che voteranno? Quella che ha fatto il presidente della Rai con il governo di centrodestra? Quella che ha fatto il ministro in un governo di centrodestra? Quella che è stata candidata primo cittadino da una coalizione di centrodestra o quella che rinnega tutto questo candidandosi con pezzi di Forza Italia, del Pd e della sinistra? Che credibilità può avere?", conclude la senatrice azzurra. (Com)