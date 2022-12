Milano: Frassinetti (Fd'I), su scuola via della Spiga mi attiverò per trovare soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi un nutrito gruppo di genitori di bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia di via della Spiga hanno manifestato davanti a Palazzo Marino per chiedere una proroga alla chiusura della scuola notificategli solo una settimana fa. Ho ascoltato le giuste istanze dei genitori assieme ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, Chiara Valcepina e al capogruppo della Lega, Alessandro Verri. Penso sia assurdo che alle famiglie sia concesso così poco tempo per organizzare il trasferimento dei loro bambini in altre scuole, senza poter avere informazioni precise. Mi auguro e mi attiverò affinché possa essere trovata una soluzione di buon senso per garantire una serena prospettiva a questi bambini e ai loro genitori". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti. (Com)