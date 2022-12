Cop 15: Legambiente, accordo di Montreal primo passo ma non sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo finale approvato a Montreal a conclusione della Cop15 rappresenta un primo passo per proteggere la biodiversità nel mondo, ma non è sufficiente. Per garantirne l'efficacia, serve un'azione forte e decisa da parte dei governi che dovranno attuare l'Accordo a livello nazionale. Ai singoli Paesi è stata, infatti, lasciata troppa discrezionalità, per questo sarà fondamentale che i singoli Stati implementino politiche specifiche a breve e a lungo termine per garantirne l'efficacia in tempi brevi e raggiungere gli obiettivi di conservazione della natura. A questo riguardo dall'Italia, che è il Paese europeo con maggiore biodiversità, ci aspettiamo un'azione politica seria e decisa in questa direzione. Non sono ammessi più ritardi, è ora di agire". Lo dichiara il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani commenta il testo finale della Cop15. Un vertice internazionale atteso da tempo, dopo quasi due anni di rinvii causati dalla pandemia, e fondamentale per continuare gli sforzi degli Aichi Biodiversity Targets, stabiliti nel 2010 all'inizio del decennio delle Nazioni Unite sulla biodiversità". (segue) (Com)