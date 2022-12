Cop 15: Legambiente, accordo di Montreal primo passo ma non sufficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di negoziati è stato votato all'unanimità e sottoscritto da tutti e 196 membri, quello che è stato considerato da molti "il più ambizioso piano globale mai sviluppato per la biodiversità". Punti chiavi dell'accordo: la conferma dell'obiettivo 30-30, ovvero l'impegno di proteggere entro il 2030 il 30 per cento delle terre e delle acque del Pianeta. E poi il riconoscimento della necessità di dotare il Global Biodiversity Framework di un'adeguata copertura finanziaria prevedendo 200 miliardi di dollari entro il 2030. "L'obiettivo globale 30-30, che si pone per la prima volta nella storia e che ha visto tutti i Paesi d'accordo - aggiunge Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente - rappresenta uno strumento preferenziale per porre un freno alla perdita di biodiversità. La crisi climatica, unita alla perdita degli habitat, all'inquinamento e allo sviluppo, stanno mettendo in serio pericolo la biodiversità del mondo. Dal canto suo tra le azioni che l'Italia può mettere in campo, a nostro avviso, è fondamentale incrementare le aree protette e le zone di tutela integrale; migliorare la conoscenza e il monitoraggio della biodiversità; rafforzare la rete Natura 2000 per garantire una migliore tutela e governance della biodiversità; promuovere una gestione integrata della costa, dando piena attuazione alla Strategia marina e favorendo la crescita della Blu Economy, in particolare nelle aree marine protette". (Com)