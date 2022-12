Verona: approvato bilancio di previsione 2023-2025 della provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il Consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 della provincia di Verona. "È un bilancio tecnico e una traccia rilevante della strategia che la Provincia intende attuare nel prossimo triennio - ha affermato il presidente della provincia di Verona, Manuel Scalzotto -. Nei successivi provvedimenti si dovrà tener conto dell'evoluzione di due fattori decisivi: il contesto economico, oggi incrinato dal conflitto in corso, e l'attesa riforma delle Province". Sul piano delle opere pubbliche, informa una nota, "l'anno prossimo partiranno i cantieri, ad esempio, per l'efficientamento energetico in diverse scuole superiori e per nuove palestre. Sono stati, inoltre, inseriti in bilancio progettazioni e interventi per l'ottenimento degli ultimi Certificati di Prevenzione Incendi su due edifici scolastici di competenza provinciale". A questo si aggiungeranno i lavori per l'ampliamento degli spazi scolastici e alcuni interventi sulla viabilità. (Rev)