Messico-Perù: Lopez Obrador, "porte aperte" per asilo a Castillo e suoi familiari

- Il governo del Messico mantiene "le porte aperte" alla possibile richiesta di asilo in arrivo dall'ex presidente del Perù Pedro Castillo. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, assicurando che analoga disponibilità, in omaggio "alla tradizione della politica estera messicana", è offerta anche "alla sua famiglia e a tutti coloro che si sentono perseguitati o vittime di pressione, in Perù". In mattinata, la presidente del Perù, Dina Boluarte, aveva detto che il Messico - uno dei Paesi più critici sull'avvicendamento di potere a Lima - aveva già concesso l'asilo alla moglie di Castillo, Liliana Paredes, e alla figlia Yenifer. Lopez Obrador ha però detto che si tratta di un processo ancora sotto esame. "Dipenderà dal presidente Castillo se richiederlo o meno", ha detto il capo dello Stato messicano ripercorrendo le tappe dell'uscita di scena di Castillo. (segue) (Brb)