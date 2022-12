Germania: ex ufficiale golpista verrà estradato dall’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Perugia ha approvato la richiesta di estradizione presentata dalla Germania per Maximilian Eder, tenente colonnello dell’esercito tedesco a riposo dal 2016. Arrestato nel capoluogo dell’Umbria il 7 dicembre scorso, l’ex ufficiale è tra i membri del “Consiglio”, l’organizzazione eversiva di estrema destra che, guidata dal principe Enrico XIII di Reuss, pianificava un colpo di Stato in Germania. Il gruppo è stato smantellato dall’operazione Kangal che, coordinata dalle autorità tedesche, ha avuto luogo in 12 Laender su 16, in Italia e Austria. L’azione ha portato a 25 arresti, tra cui il principe di Reuss ed Eder. L’accusa è di appartenenza o sostegno a gruppo terroristico a fini di eversione. Eder era giunto a Perugia da Spalato ed era destinatario di un mandato di arresto europeo. (Geb)