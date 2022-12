Piemonte: il Consiglio regionale chiude l'anno guardando ai lavori a Palazzo Lascaris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque passi per via Alfieri se n’è accorto: dopo oltre quarant’anni anni la sede del Consiglio regionale del Piemonte sta tornando al suo splendore. Ecco perché quest’anno, per fare il punto sui 12 mesi di lavoro dell’Assemblea subalpina, è giusto partire da un evento che non è strettamente legislativo, ma che è anche frutto delle scelte di risparmio adottate. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, alla conferenza di fine anno del Consiglio regionale del Piemonte, riferendosi ai lavori in corso a Palazzo Lascaris, la storica sede dell'Assemblea regionale. (segue) (Rpi)