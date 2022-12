Piemonte: il Consiglio regionale chiude l'anno guardando ai lavori a Palazzo Lascaris (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il restauro dimostra che con un’attenta gestione della spesa interna è possibile rivalutare e rendere più efficienti anche le sedi della pubblica amministrazione - ha continuato Allasia -: l’operazione totalmente autofinanziata con le economie dell’Ente, è stata aggiudicata per un importo di circa 6,6 milioni di euro più iva, frutto di un ribasso del 25,5 percento rispetto alla base di gara. I lavori sono previsti in 943 giorni ma l’attività amministrativa continuerà senza interruzioni". Nell'anno che volge al termine le Commissioni si sono riunite 263 volte (7 legislative), hanno licenziato 10 disegni di legge, 8 proposte di legge e 16 proposte di deliberazione. Mentre l'Aula ha svolto 53 sedute di cui 5 in videoconferenza approvando 26 leggi, 61 atti di indirizzo e 62 deliberazioni. Infine, il presidente Allasia ha ricordato che anche, "il Consiglio regionale ha dovuto prevedere un ulteriore stanziamento di Bilancio di 3 milioni, imputabile principalmente all’incremento delle utenze energetiche", ha concluso. (Rpi)