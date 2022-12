Camera: Fontana, serve codice comportamento deputati contro influenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono intenzionato a fare sia delle iniziative legislative che con altri organismi istituzionali affinché i deputati possano avere un codice di comportamento che li renda estranei a qualsiasi influenza straniera. L’Italia è un Paese importante ed è un Paese libero fintanto che i suoi rappresentanti sono liberi. Secondo me è una battaglia importante, la diplomazia parlamentare è una risorsa importante". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione presso la nuova aula dei gruppi parlamentari del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno con la stampa parlamentare. (Rin)