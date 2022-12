Nord Macedonia: ministra Difesa, Nato non è solo sicurezza ma anche opportunità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non è solo sicurezza, ma anche un'opportunità economica. Lo ha affermato la ministra della Difesa macedone, Slavjanka Petrovska, ripresa dalla stampa locale. "L'adesione alla Nato ha creato un'opportunità per le aziende del nostro Paese di partecipare alle loro procedure di gare d'appalto, un mercato che vale miliardi di euro. Il mercato della Nato può dare ulteriore movimento alla nostra intera economia, perché lo spettro delle esigenze per le quali vengono annunciati gli appalti è ampio, e per una parte enorme di tali esigenze ci sono aziende macedoni che offrono quei prodotti o servizi a prezzi competitivi", ha detto Petrovska. La ministra ha sottolineato che esiste una grande produzione nel Paese che può essere offerta, principalmente nell'industria alimentare, tessile, metallurgica, nonché nell'area delle esigenze logistiche di accompagnamento. Anche il direttore esecutivo della Camera di commercio macedone, Antoni Peshev, ha dichiarato che diventando membro della Nato, Skopje ha la possibilità di partecipare al mercato dei membri dell'Alleanza, che conta circa un miliardo di consumatori ed è un mercato di altissima qualità, sebbene siano necessari secondo lui ulteriori investimenti. "Sono Paesi che sono all'apice della potenza economica e per noi può essere un mercato molto interessante, ma gli standard richiesti per quella filiera sono molto alti e le quantità superiori a quello che le aziende macedoni possono dare attualmente. Ciò richiede seri investimenti nel settore", ha affermato Peshev. (Seb)