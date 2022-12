Spagna: Siemens raggiunge tasso accettazione Opa su Gamesa per suo delisting da Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens Energy ha raggiunto un livello di accettazione del 77,88 per cento nell'offerta pubblica di acquisto (Opa) lanciata per la sua partecipata in Spagna Siemens Gamesa offrendo 18,05 euro per azione, sufficiente a realizzare la sua esclusione dal mercato azionario. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Siemens possedeva già il 67 per cento del capitale di Gamesa prima dell'Opa ed ora si è assicurata una quota del 92,72 per cento. L'azienda tedesca prevede di convocare l'assemblea degli azionisti nel primo trimestre del 2023 e il delisting dovrebbe avvenire a breve, dopo l'approvazione della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) e delle borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. L'azienda ha affermato che il suo obiettivo rimane quello di raggiungere il 100 per cento della proprietà della sua filiale. (Spm)