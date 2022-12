Egitto: governo concede “licenza d’oro” a otto progetti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha concesso la cosiddetta “licenza d’oro” a otto progetti strategici tramite l'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche (Gafi), secondo quanto si legge sull’ultimo numero della Gazzetta ufficiale egiziana pubblicato oggi. Le cosiddette “licenze d'oro” consentono ad aziende impegnate in progetti industriali strategici di poter avere una semplificazione delle procedure, tra cui l’approvazione di fasi progettuali in un’unica soluzione. Nello specifico, la “licenza d'oro” concede agli investitori l'approvazione per acquistare e/o affittare terreni, senza la necessità di ottenere l'approvazione da più enti governativi. (segue) (Cae)