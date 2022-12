Egitto: governo concede “licenza d’oro” a otto progetti strategici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima licenza è stata concessa a Haier Egypt per la creazione di un complesso per la produzione di dispositivi elettronici nella zona industriale situata nella parte occidentale della Ramadan City, al Cairo, con un costo di investimento di 135 milioni di dollari, offrendo lavoro a circa 1.000 persone tra operai, tecnici e dirigenti. La seconda licenza è stata concessa alla società Yazaki Egypt per la realizzazione di un impianto per la produzione di sistemi di distribuzione dell'energia per autoveicoli nella zona franca privata situata nel governatorato di Faiyum che prevede un investimento di 30 milioni di dollari e fino a 3.000 posti di lavoro. La terza licenza è stata concessa alla Wiring Systems Egypt per il suo progetto di produzione di cavi elettrici di tutti i tipi di veicoli a Ramdan City, con un investimento di 100 milioni di dollari e un impiego potenziale di 10.000 lavoratori. La quarta licenza è stata invece assegnata alla società Al Araby Group for Industrial Development and Trade per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione e l'assemblaggio di elettrodomestici con un investimento di 360 milioni di dollari nella zona industriale di Quwaysna nel governatorato di Monufia. La quinta licenza riguarda invece un progetto per la generazione di idrogeno verde nella zona industriale di Ain Sokhna, con investimenti per 135 milioni di dollari. (segue) (Cae)