Infrastrutture: Spagna, Sanchez inaugura con il re la linea ad alta velocità tra Madrid e Murcia

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha accompagnato oggi il re, Felipe VI, all'inaugurazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Murcia. Il capo dell'esecutivo ha evidenziato che quest'opera rappresenta "il valore della politica utile, che cuce insieme i territori, per continuare a contribuire al progresso della Spagna e rafforza l'impegno dell'esecutivo a portare i treni ad alta velocità in tutto il Paese". La messa in servizio della tratta, con un investimento di oltre 410 milioni di euro e la più avanzata tecnologia di segnalazione, riduce a 2 ore e 45 minuti il tempo di percorrenza dell'Alta velocità tra Murcia e Madrid, che avrà otto frequenze giornaliere. "Oggi poniamo fine a un isolamento ferroviario ingiustamente prolungato e saldiamo un debito storico con Murcia", ha sottolineato Sanchez. "La Spagna sta avanzando con nuove infrastrutture che generano nuovi investimenti e opportunità. Tutti i suoi territori stanno avanzando, garantendo pari opportunità a tutti i nostri cittadini, ovunque essi vivano", ha osservato il leader socialista. Il premier ha citato il successo di misure come approvate dal governo l'abbonamento gratuito per gli utenti locali e di media distanza, di cui hanno già beneficiato quasi 2,5 milioni di passeggeri e che ha ridotto le emissioni nell'atmosfera di un milione di tonnellate di CO2.(Spm)