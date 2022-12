© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una seconda questione su mi voglio spendere personalmente è quella della cybersicurezza: è importante per garantire il lavoro dei deputati, per garantire l’indipendenza delle istituzioni". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione presso la nuova aula dei gruppi parlamentari del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno con la stampa parlamentare. (Rin)