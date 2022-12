I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: Afdb approva progetto idroelettrico Singrobo-Ahouaty da 44 Mw - Il finanziamento per il progetto idroelettrico Singrobo-Ahouaty, da 44 megawatt (Mw) in Costa d'Avorio, ha raggiunto la chiusura finanziaria con la Banca africana di sviluppo (Afdb) in qualità di capogruppo incaricato. Il pacchetto di finanziamenti, riferisce la Banca in un comunicato, è composto da 40 milioni di euro da parte del Gruppo bancario, con finanziamenti aggiuntivi da Africa Finance Corporation (Afc), German Investment Corporation (Deg) ed Emerging Africa Infrastructure Fund (Eaif). Singrobo-Ahouaty è il primo progetto di produzione di energia idroelettrica indipendente sviluppato da un'azienda locale in Costa d'Avorio. L'impianto, situato sul fiume Bandama, a 150 chilometri da Abidjan, collegherà gli abitanti rurali dei villaggi circostanti alla rete nazionale e punta a migliorare l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili durante i periodi di picco della domanda. Il progetto, in linea con il New Deal sull'energia per l'Africa dell'Afdb, aumenterà l'accesso all'energia per la popolazione e la quota di energie rinnovabili nel mix energetico della Costa d'Avorio. (segue) (Res)