I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudan: proteste nell'anniversario della rivolta anti-Bashir, manifestanti dispersi con gas lacrimogeni - Le forze di sicurezza del Sudan hanno usato granate assordanti e gas lacrimogeni per disperdere la folla di manifestanti che si sono radunati oggi nella capitale Khartum nel quarto anniversario della rivolta che ha rovesciato l'ex presidente Omar al Bashir. I manifestanti, riferiscono fonti citate da "Al Arabiya", si sono riuniti in gran numero marciando fino a circa 1,5 chilometri dal palazzo presidenziale prima che la polizia con camion blindati bloccasse loro la strada e li disperdesse. Manifestazioni sono state segnalate anche in altre città sudanesi. Prima delle proteste, le forze di sicurezza avevano chiuso le strade che conducono al ministero della Difesa e molti dei ponti che collegano Khartum con le città adiacenti di Omdurman e Bahri, dove si sono svolte altre manifestazioni. Le proteste arrivano due settimane dopo che i vertici militari, che lo scorso anno hanno organizzato un colpo di Stato che ha destituito il governo a guida civile del premier Abdallah Hamdok, hanno firmato un accordo quadro con i partiti politici per rilanciare una transizione verso elezioni democratiche con il sostegno internazionale. L'accordo deve tuttavia affrontare diversi limiti, tra cui il limitato sostegno di firmatari civili e il rinvio di questioni controverse tra cui la giustizia di transizione e la riforma delle forze di sicurezza. Secondo il Comitato dei medici sudanesi, dall'inizio delle proteste, nell'ottobre 2021, più di 120 civili sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. (Res)