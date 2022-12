I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Commissione elettorale, annullata parte dei risultati elettorali a causa di violazioni - Il consiglio della Commissione elettorale indipendente della Tunisia ha ritenuto che alcune violazioni registrate durante il voto alle elezioni legislative di sabato scorso, 17 dicembre, abbiano avuto "un impatto sui risultati elettorali, pertanto ha deciso di annullare parzialmente o completamente i risultati di alcuni candidati in determinate circoscrizioni elettorali ". Lo rende noto il vicepresidente della Commissione elettorale, Maher Jedidi, in dichiarazioni all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". "L'intero processo elettorale ha assistito a violazioni che sono state monitorate sia durante la campagna elettorale, sia nel giorno di silenzio elettorale che nella giornata delle votazioni", ha aggiunto, spiegando che il Consiglio della commissione riunitosi ieri sera ha preso decisioni in merito. (segue) (Res)