I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: missione di Carter Center, bassa affluenza alle urne riflette la delusione dei tunisini - I risultati del percorso elettorale in Tunisia "sono stati deboli e riflettono la delusione del popolo per la road map politica e per decisioni che non hanno rispecchiato le sue aspirazioni, sebbene lo scioglimento dell'ex Assemblea dei rappresentanti del popolo sia stato accolto con favore". Lo affermano i rappresentanti della missione di monitoraggio elettorale dell'ong statunitense Carter Center, composta da 60 osservatori distribuiti in 308 seggi elettorali. In una conferenza stampa tenuta oggi, la missione ha affermato che l'avvio di un processo elettorale "non partecipativo, in un periodo di tempo ristretto e breve, ha impedito alla popolazione di conoscere adeguatamente i candidati e ha indebolito la partecipazione delle donne e dei giovani". La missione ha sottolineato la necessità di "sviluppare questo percorso e di cambiarlo". (segue) (Res)