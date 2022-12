I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Affari religioni, inesatte le notizie su chiusura chiese - Le autorità dell’Algeria non hanno chiuso arbitrariamente alcuna chiesa e le informazioni che circolano al riguardo sono tendenziose. Lo ha detto il ministro algerino per gli Affari religiosi, Youcef Belmehdi, all’emittente radiofonica nazionale. “Queste critiche sono infondate e inesatte. Lo Stato algerino ha sempre assicurato la protezione dei luoghi di culto. Lo testimoniano i restauri delle basiliche di Saint-Augustin (Annaba) e di Notre-Dame d'Afrique (Algeri), nonché della cappella di Santa Cruz (Orano). Non c'è mai stata alcuna intimidazione in Algeria nei confronti degli esponenti religiosi, loro stessi possono testimoniarlo”, ha aggiunto Belmehdi. "Lo Stato ha chiuso alcuni luoghi ritenuti inadatti all'esercizio del culto, seguendo la stessa legge che si applica alle scuole coraniche e alle moschee", ha poi detto il ministro. (segue) (Res)