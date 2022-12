I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: premier Miqati, Paesi stranieri impegnati per soluzione a vuoto presidenziale - Alcuni Paesi stranieri "stanno elaborando una soluzione alla crisi relativa all’elezione del futuro capo dello Stato, ma è necessario del tempo". Lo ha dichiarato il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, durante un incontro con il sindacato dei giornalisti. Il Paese dei cedri è senza il presidente della Repubblica dal 31 ottobre scorso, dopo la conclusione del mandato di Michel Aoun e il parlamento non è riuscito a eleggere il suo successore in ben dieci sessioni dedicate. (segue) (Res)