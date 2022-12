© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Cina: ministro Esteri iraniano, cooperazione con Pechino prosegue - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha affermato che la cooperazione strategica tra Cina e Iran e prosegue, sottolineando che Teheran “ha sempre accolto con favore la cooperazione regionale della Cina con i Paesi della regione”, ma non permetterà a nessuno di mettere in discussione la sua integrità territoriale. Nel suo discorso di apertura del terzo Forum di dialogo di Teheran, il ministro iraniano ha fatto riferimento alla dichiarazione congiunta firmata il 9 dicembre a Riad dal presidente cinese Xi Jinping e dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), relativa alla sovranità degli Emirati su tre isole contese proprio con l'Iran nel Golfo Persico che ha suscitato forti reazioni da parte della Repubblica islamica iraniana. “Negli ultimi anni Teheran e Pechino hanno innalzato il livello delle loro relazioni alla cooperazione strategica a lungo termine. La scorsa settimana, due rappresentanti iraniani e cinesi hanno tenuto colloqui a Teheran per dare seguito all'attuazione del programma globale congiunto di cooperazione strategica tra i due Paesi", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, il quale ha affermato di aver comunque espresso “il suo dispiacere e la sua protesta” attraverso i canali diplomatici e inviato una nota ufficiale a Pechino a seguito dei contenuti della dichiarazione congiunta. “L’Iran non permetterà a nessuno di mettere in discussione la sua integrità territoriale”, ha aggiunto. (segue) (Res)