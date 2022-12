I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar: emiro approva bilancio 2023, previste entrate superiori a 62 miliardi dollari - L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha emanato la legge numero 10 del 2022 con cui è stato approvato il bilancio di Stato per il 2023. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, precisando che la legge entrerà in vigore il primo gennaio prossimo. Come dichiarato dal ministero delle Finanze qatariota, il prossimo anno è previsto un aumento delle entrate del 16,3 per cento rispetto al bilancio 2022, raggiungendo i 228 miliardi di riyal del Qatar (62,6 miliardi di dollari). La spesa prevista, invece, ammonta a 199 miliardi di riyal (54,6 miliardi di dollari), il che equivale a un avanzo di bilancio pari a 29 miliardi di riyal (7,9 miliardi di dollari). In un comunicato stampa diffuso oggi, il ministro delle Finanze Ali bin Ahmed al Kuwari, ha precisato che l’aumento delle entrate è da far risalire soprattutto all'adozione di un prezzo medio del petrolio di 65 dollari al barile per l'anno 2023, in crescita rispetto ai 55 dollari al barile del bilancio 2022, nel quadro di una ripresa dei prezzi dell'energia a livello mondiale nell'anno in corso. Per le spese, invece, è prevista una riduzione del 2,6 per cento rispetto al bilancio precedente, visto anche il completamento dei progetti realizzati in occasione dei Mondiali. Lo stesso ministro ha fatto sapere nei giorni scorsi che le entrate del Qatar derivanti da petrolio e gas hanno registrato un cospicuo aumento durante il terzo trimestre di quest'anno 2022, ammontando a circa 76,3 miliardi di riyal del Qatar (21 miliardi di dollari). Inoltre, il bilancio statale per il terzo trimestre dell'anno fiscale in corso (luglio, agosto e settembre) ha raggiunto un avanzo di 30 miliardi di riyal (8,24 miliardi di dollari). (segue) (Res)