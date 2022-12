Germania: indice Ifo clima imprese in aumento a dicembre a quota 88,6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice del clima delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è aumentato a dicembre a quota 88,6 con un incremento di 2,2 punti su base mensile. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato supera le aspettative, che stimavano il rialzo a 87,4. Secondo Kluas Wohlrabe dell'Ifo, il miglioramento del clima economico si sta diffondendo in quasi tutti i settori. Per l'economista, “la probabilità di una recessione è diminuita con questi dati”, ma la contrazione del Pil “non è da escludere”. (Geb)