I fatti del giorno - America latina

- Perù: Cidh esprime la sua “più alta preoccupazione” per escalation di violenze - La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso la sua “più alta preoccupazione” per l’escalation di violenze in corso in Perù, dove da giorni si registrano scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell’ex presidente Pedro Castillo, arrestato lo scorso 7 dicembre per avere tentato di sciogliere il Congresso e convocare elezioni anticipate. Secondo stime del Difensore civico del Perù riprese dalla Cidh, si contano ad oggi 21 morti nelle proteste antigovernative in corso e 210 persone sono rimaste ferite. Tra le forze di sicurezza si contano 216 agenti di polizia feriti. La maggiore parte dei casi si è registrata nelle province di Apurimac, Arequipa e Ayacucho. La Cidh, si legge in un comunicato, condanna fermamente ogni atto di violenza e sollecita lo Stato ad adottare le misure necessarie affinché gli atti di violenza che hanno gravemente compromesso la vita e l'integrità delle persone siano oggetto di un'indagine tempestiva ed esaustiva. Le forze dell'ordine, prosegue, hanno l'obbligo di consentire lo svolgimento di manifestazioni e proteste e di individuare i manifestanti che ricorrono alla violenza, sempre sulla base dei principi di legalità, proporzionalità e assoluta necessità. Principi che devono guidare l'uso della forza da parte degli agenti statali. (segue) (Res)