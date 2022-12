© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Usa consegnano 50 pallet di aiuti umanitari - La Guardia costiera degli Stati Uniti ha consegnato ad Haiti 50 pallet di aiuti umanitari. Gli aiuti, riferisce l'ambasciata statunitense ad Haiti, sono stati consegnati alla popolazione di Jeremie, nel sud-ovest di Haiti. Il piccolo Paese caraibico versa da tempo in una situazione di grave crisi umanitaria, ora aggravata da una recrudescenza dell'epidemia di colera. Proprio ieri ha preso il via ad Haiti la campagna di vaccinazione. Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha reso noto che, secondo l'Organizzazione panamericana della sanità (Ops), nella capitale, Port-au-Prince, sono arrivate quasi 1,2 milioni di dosi di vaccini orali e che le prime persone a ricevere il vaccino si trovano in alcuni dei quartieri più vulnerabili della città, così come nel comune di Mirebalais, nel nord.