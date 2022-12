© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: presidenziali 2023, il giovane economista Pena e l'esperto Alegre principali sfidanti - Saranno il liberale oppositore Efrain Alegre, 59 anni, e il giovane economista Santiago Pena, 44 anni, i principali aspiranti alla presidenza del Paraguay, nel voto atteso per il 30 aprile 2023. Con il 51 per cento dei consensi totali, Pena ha infatti vinto le primarie tenute del Partido Colorado, la forza politica che negli ultimi 70 anni ha esercitato in modo quasi ininterrotto il potere. Alegre ha da parte sua raccolto il 60 per cento delle preferenze all'interno della Concertacion, coalizione di forze costruita attorno al Partito Liberale, al momento la prima delle forze politiche oppositrici tra quelle presente in Parlamento. In palio c'è la successione di Mario Abdo Benitez, l'esponente del Partido Colorado che lascerà il posto da presidente il 15 agosto. Dalle primarie è uscita anche la candidatura di José Luis Chilavert, ex portiere della nazionale di calcio, alfiere scelto dal Partido de la Juventud. (segue) (Res)