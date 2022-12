I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: Morales, da gennaio familiari vittime 2019 in protesta per mancanza di giustizia - L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha avvertito che a gennaio prenderanno il via su tutto il territorio nazionale manifestazioni e proteste per la "mancanza di giustizia" nei casi delle vittime degli scontri registrati a fine 2019. I familiari delle vittime "avevano già deciso di bloccare le strade. Li ho incontrati, ho incontrato i loro rappresentanti. Li capisco perfettamente, e ho detto loro di far passare in Natale e il Capodanno, poi iniziamo le mobilitazioni", ha detto Morales nel corso della tradizionale trasmissione domenicale a "Radio Kawsachun Coca". L'annuncio arriva dopo la concessione dei domiciliari agli ex comandanti Jorge Terceros Lara, dell'aeronautica militare, e Palmiro Jarjury, della Marina militare, grazie al patteggiamento ottenuto nell'ambito del processo Golpe II. Gli ex graduati erano stati accusati di ordinare alcuni dei sanguinosi interventi delle forze di sicurezza contro i manifestanti impegnati a difendere lo stesso Morales dalle accuse di frode alle elezioni presidenziali. Una complessa serie di vicende che avrebbe costretto il "cocalero" ad abbandonare la presidenza prima e il Paese poi. (segue) (Res)