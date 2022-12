I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: sciopero piloti e assistenti di volo, ritardi e cancellazioni in vari aeroporti - Gli aeroporti brasiliani di San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia registrano ritardi e cancellazioni di voli a causa dello sciopero di piloti e assistenti, in stato di agitazione da oggi per rivendicare un aumento dei salari e migliori condizioni di lavoro. Secondo quanto stabilito in una riunione dell'Unione nazionale dei lavoratori dell'aeronautica, i lavoratori si fermeranno dalle 6 alle 8 fino a data da destinarsi negli aeroporti di San Paolo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte e Fortaleza. (Res)