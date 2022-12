© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Dipartimento antiterrorismo di Bannu sotto sequestro da parte di militanti armati - Un gruppo di detenuti del Dipartimento antiterrorismo di Bannu, nella provincia pachistana del Khyber Pakhtunkhwa, ha preso il controllo della struttura questa notte tenendo in ostaggio membri del personale. Le autorità hanno avviato trattative, ormai in corso da ore. L’area intorno all’edificio è stata recintata, le connessioni di telefonia mobile sono state bloccate e la situazione è tesa, riferisce la stampa pachistana. L’azione è stata rivendicata dai talebani del Pakistan – Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp) – che il mese scorso hanno dichiarato la fine dell’accordo di cessate il fuoco con il governo e minacciato attacchi su scala nazionale. I rivoltosi chiedono un “passaggio sicuro” per la fuga. (segue) (Res)