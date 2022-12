© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, a Chongqing gli asintomatici potranno "lavorare come al solito" - L'amministrazione di Chongqing, nella Cina meridionale, ha chiarito che gli abitanti affetti da Covid-19 in forma lieve o asintomatica potranno "lavorare come al solito". Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che le persone prive di sintomi non sono tenute a sottoporsi a tampone e ad assumere farmaci per il trattamento del virus. Dopo le proteste contro la draconiana strategia "zero Covid" che hanno scosso il Paese tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, anche la metropoli della Cina meridionale ha allentato le misure di controllo epidemico. Le campagne di test a tappeto sono state eliminate, ma un "adeguato numero" di siti per il campionamento è rimasto operativo per rispondere alle esigenze della popolazione. L'accesso ai luoghi pubblici non è più vincolato all'esibizione di un test molecolare negativo, che tuttavia è richiesto per entrare nelle scuole, negli asili nido, negli ospedali e nelle case di cura per anziani. (segue) (Res)