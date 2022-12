© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Dalai Lama esclude ritorno in Cina, l’Himachal Pradesh la sua “residenza permanente” - Il Dalai Lama ha dichiarato che lo Stato indiano dell’Himachal Pradesh è la sua “residenza permanente”, escludendo la possibilità di un ritorno in Cina. “Le cose stanno migliorando. In Europa, in Africa e anche in Asia. Anche la Cina è più flessibile ora, ma non ha senso tornare in Cina. Preferisco l’India. Questo è il posto migliore, Kangra, la scelta di Nehru, questo posto è la mia residenza permanente”, ha dichiarato il leader spirituale tibetano, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). Il XIV Dalai Lama (Tenzin Gyatso) vive a Dharamsala, nell’Himachal Pradesh, dove giunse esule nel 1959, grazie al sostegno dell’allora primo ministro dell’India, Jawaharlal Nehru, con un seguito di 120 mila tibetani, dopo la repressione cinese della sollevazione del movimento di resistenza del Tibet. (segue) (Res)