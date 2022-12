© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Argentina: analisti Pechino, ingerenza Usa ha ostacolato trattative su aerei militari - La decisione dell'Argentina di accantonare il piano d'acquisto di aerei militari dalla Cina potrebbe nascondere le pressioni di Regno Unito e Stati Uniti, che puntano a limitare l'espansione della prima potenza asiatica nella regione. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando le opinioni degli analisti militari cinesi Zhou Chenming e Song Zhongping. L'anno scorso il governo argentino ha dedicato parte del bilancio del 2022 all'ammodernamento della flotta aerea nazionale, con lo stanziamento di 664 milioni di dollari per l'acquisto di aerei da combattimento multiruolo. Tra le opzioni al vaglio di Buenos Aires c'erano una serie di JF-17 prodotti congiuntamente da Cina e Pakistan, gli F-16 realizzati dall'azienda statunitense Lockheed Martin, i Tejas della compagnia indiana Hindustan Aeronautics e i Mikoyan MiG-35 russi. Le negoziazioni sull'acquisto di JF-17 e degli F-16 statunitensi di seconda mano, in particolare, sembrano essersi arenate dopo le ultime dichiarazioni del presidente argentino Alberto Fernandez, che la scorsa settimana ha chiarito al quotidiano britannico "Financial Times" che "l'Argentina deve destinare le sue risorse a cose più importanti dell'acquisto di velivoli militari". Questo perché "non esistono problematiche di guerra nel continente sudamericano, in cui si cerca l'unità tra i Paesi della regione". (Res)