Energia: accordo politico raggiunto su tetto al prezzo del gas, adozione formale tramite procedura scritta nei prossimi giorni

- I ministri dell'Energia europei hanno raggiunto l'accordo politico al tetto al prezzo del gas nel corso della riunione del Consiglio Energia in corso a Bruxelles. A quanto si apprende da fonti europee, dopo le resistenze di alcuni Paesi, nel corso del pomeriggio è stato raggiunto l'accordo fra gli Stati membri sulla cifra di 180 euro al MWh, che attiverebbe il meccanismo di protezione. L'adozione formale sarà raggiunta nei prossimi giorni, con una procedura scritta, probabilmente a livello di ambasciatori Ue. L'accordo è stato raggiunto tramite maggioranza qualificata. La conferma arriva anche dal portavoce della presidenza ceca Dmitrij Cernikov, che su un messaggio Twitter ha scritto semplicemente la parola "Deal" (accordo), mentre da Bruxelles arrivavano le prime conferme. A quanto si apprende da fonti europee, la misura dovrebbe entrare in vigore dal primo febbraio, con il tetto stabilito, come confermano fonti da Bruxelles a 180 euro al MWh. (segue) (Beb)