Energia: accordo politico raggiunto su tetto al prezzo del gas, adozione formale tramite procedura scritta nei prossimi giorni (2)

L'entrata in vigore, a quanto si apprende, sarebbe prevista per il 15 febbraio, con la valutazione di Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ed Acer (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori dell'energia) previste per il 23 gennaio prossimo. Il differenziale diprezzo fra il mercato Ttf e quello globale, altro parametro necessario per l'attivazione del meccanismo, è stato invece fissato a 35 euro per 3 giorni consecutivi. "Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo", ha scritto su Twitter il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Secondo 'agenzia stampa Contexte, anche la Germania avrebbe votato a favore della misura, mentre si sarebbero astenuti i Paesi Bassi e l'Austria. L'Ungheria avrebbe invece votato contro.