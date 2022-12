Speciale scuola: Valditara, serve grande riforma per mettere intelligenze al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siete il pilastro del sistema produttivo della Lombardia perché qui si formano quelle competenze che consentono alle nostre imprese di creare ricchezza. È sull'istruzione tecnica e professionale che si gioca il destino industriale di un Paese. L'esperienza eccezionale di questa scuola e di tante altre possa servire a costruire una grande riforma dell'istruzione tecnico e professionale italiana. Noi dobbiamo fare una grande riforma per mettere al servizio del Paese le vostre intelligenze, un canale formativo che deve essere finalmente di serie A, come voi già siete. Questa è la grande sfida". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, durante la visita all'Istituto "Opere sociali Don Bosco Salesiani" di Sesto San Giovanni, parlando con i ragazzi in aula. Ha poi aggiunto: "Ci sono 1,2 milioni di posti di lavoro che non vengono coperti perché le imprese non trovano qualifiche corrispondenti. Il 46 per cento delle imprese non trova qualifiche. La nostra formazione, rispetto alla Svizzera o alla Germania, è ancora troppo astratta e poco concreta. La nostra Regione, da questo punto di vista, è certamente all'avanguardia", ha concluso il ministro. (Rem)