Speciale scuola: Valditara, la vera sfida è riformare l'insegnamento delle Stem

- "La vera sfida che noi vogliamo lanciare come ministero e come governo per riformare l'insegnamento delle Stem, che ci vede purtroppo oggi molto indietro rispetto ad altri paesi europei, è proprio quella di partire dalla realtà per arrivare alle astrazioni. Mi confrontavo anche con Giorgio Parisi, che mi ha sostenuto molto in questa idea, quindi bisognerà cambiare un po' anche l'insegnamento della matematica". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante la visita all'Istituto "Opere sociali Don Bosco Salesiani" di Sesto San Giovanni. Quella della scuola di Sesto, con riferimento all'insegnamento del Coding, secondo il ministro è "una bellissima testimonianza che credo dovrebbe essere replicata in tante scuole italiane. Complimenti per essere partiti dalla realtà dei fatti", ha concluso. (Rem)