Speciale scuola: Fontana, investiremo fondi per ampliare formazione

- "Il ministro ha ribadito che quella lombarda è un'eccellenza a livello italiano paragonabile alle eccellenze europee. Da parte nostra, dei nuovi fondi europei una parte consistente verrà investita per ampliare la formazione, perché l'Italia è sicuramente in arretrato rispetto al resto d'Europa. La Lombardia è avanti, ma dobbiamo fare di più". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita all'Istituto "Opere sociali Don Bosco Salesiani" di Sesto San Giovanni, sottolineando le parole del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. E alla domanda dei cronisti se esista un modo per ridurre il mismatch, ovvero il disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, ha detto che "è assurdo che i nostri imprenditori non riescano a trovare le professionalità necessarie per la loro attività. Bisogna fare in modo che ci sia più collegamento: altra cosa che ha detto il ministro è che bisogna dare più orientamento alle famiglie e cercare di far capire le necessità. Bisogna far in modo che si sdogani questo tipo di istruzione". (Rem)