Difesa: presentato il calendario 2023 di Segredifesa

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti, ha presentato oggi a Palazzo Guidoni il calendario 2023 di Segredifesa. Il progetto editoriale, riferisce il ministero della Difesa in una nota, vuole essere lo specchio dell’evoluzione identitaria dell’area tecnico-amministrativa della Difesa negli ultimi 100 anni e di come ciò abbia fornito un contributo determinante al processo di innovazione e crescita dello strumento militare, nell’ottica della massima convergenza di obiettivi con l’industria nazionale, della ricerca di importanti partenariati con paesi amici e alleati e del conseguimento della maggiore autonomia strategica e sovranità tecnologica possibili. Nelle pagine iniziali, dopo le note del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il testo introduttivo del generale Portolano sottolinea come la rapida evoluzione dello scenario geopolitico internazionale, contraddistinto dal conflitto in Ucraina, abbia imposto delle riflessioni anche in seno al Segretariato, cui risale, tra l’altro, la responsabilità di dotare le Forze armate nazionali degli assetti e delle capacità necessarie per operare nel futuro ambiente operativo. (segue) (Com)