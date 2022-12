Difesa: presentato il calendario 2023 di Segredifesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò richiede una rapida evoluzione dal concetto di multi-dominio a un approccio – ancora più marcatamente integrato – di tipo joint all-domain, enfatizzando la fusione piuttosto che l’integrazione dei domini, in un contesto in cui le Forze armate, supportate da una struttura di comando e controllo unitaria, operano come una whole force, nell’assunto che il risultato finale sarà maggiore della somma delle sue parti. Il ruolo narrativo primario del calendario viene svolto dalla parte iconografica, in ossequio al vecchio adagio: “un’immagine vale più di mille parole”. La selezione ha prediletto fotografie che testimoniano e raccontano le attività, i valori e l’impegno di Segredifesa nel progettare e realizzare il futuro delle Forze armate italiane e del Paese, che hanno delle ricadute sulla società civile e che contribuiscono a migliorare la diffusione della cultura della Difesa. Nelle tavole mensili si è scelto di unire foto moderne e futuristiche con immagini storiche. Attraverso il parallelo “antico/moderno”, si è cercato di evidenziare l’altissima specializzazione della componente umana, civile e militare, la multidisciplinarietà, valorizzando così l’armonia delle specificità dell’area tecnico-amministrativa, quali, ad esempio, la ricerca e innovazione, la proiezione internazionale e la gestione qualificata delle risorse, in costante rapporto con il territorio. Il calendario, inoltre, è impreziosito da un inserto centrale estraibile in carta pergamenata, riportante una foto aerea del 1924 del campo di aviazione di Centocelle, oggi aeroporto militare “Francesco Baracca”. Il sedime fu sede del primo aeroporto italiano e della prima scuola di volo in Italia e oggi ospita vari enti della Difesa, tra i quali Segredifesa. (Com)