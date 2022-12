Legge Bilancio: Silvestri (M5s), preoccupati per incapacità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una oggettiva preoccupazione per l’incapacità di questo governo di condurre uno dei momenti più importanti e cruciali del Paese. E dicevano di essere pronti". Lo ha affermato in merito alla legge di Bilancio il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco Silvestri, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. "Lo abbiamo rappresentato al presidente della Camera, Fontana. Io non ho memoria di una conduzione così scoordinata, confusa, caotica di una legge di Bilancio. E’ una maggioranza che oggettivamente mette il Paese a rischio. La situazione è grave, perché adesso non possiamo programmare quando tutto quanto arriverà in Aula", ha concluso il parlamentare.(Rin)