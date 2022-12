Acea: la multiutility ottiene la certificazione per la parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea, prima tra le multiutility italiane quotate, ha ottenuto da Rina, ente accreditato da Accredia, la certificazione "Uni/Pdr 125:2022" l’unico standard nazionale in materia di parità di genere, prevista anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo riferisce Acea in una nota. Il riconoscimento certifica l’impegno dell’azienda sui temi dell’equità, della diversità e dell’inclusività oltre alla capacità di adottare misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alla tutela della genitorialità e della conciliazione vita lavoro. La "Uni/Pdr 125:2022" definisce le linee guida per supportare l’empowerment femminile all’interno dei percorsi di crescita aziendale. Recentemente il gruppo Acea ha adottato la propria politica di equality, diversity and inclusion in un documento che verrà aggiornato periodicamente. (segue) (Rer)